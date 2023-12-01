Гранат назвал условие, при котором Тюкавин уедет из «Динамо» в европейский чемпионат

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном продлении контракта Константина Тюкавина с «Динамо» до 2028 года.

Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт».

«Это очень хорошая новость. Константин сейчас один из лучших нападающих не только «Динамо», но и всего чемпионата. Тем более он свой воспитанник, что здорово как для него, так и для клуба. Если он сможет продолжить играть так же, как и в последних матчах, то, я думаю, не за горами переход в более серьезный европейский чемпионат. Главное, чтобы предложение, если оно поступит, устроило и его, и «Динамо», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.