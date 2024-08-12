Тюкавин назвал ужасной игру «Динамо» в атаке против «Зенита»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин раскритиковал игру команды в атаке в матче 4-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» (0:1).

«Как оценю игру в атаке? Ужасно. Ноль ударов. Будем работать над завершением. Мне надо работать и над тем, как открываться. Посмотрим, решим», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Тюкавин провел 4 матча и забил 1 гол.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. «Динамо» с 9 очками находится на 2-м месте. В следующем туре 17 августа бело-голубые дома примут «Крылья Советов», начало — в 17&00 по московскому времени.