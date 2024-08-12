Футболист «Динамо» Лаксальт назвал высоким уровень жизни в Москве

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил уровень жизни в Москве.

В субботу, 10 августа, бело-голубые уступили в гостях «Зениту» со счетом 0:1.

«Москва мне и моей жене очень нравится, но лучше бы мы туда вернулись с победой. Москва — очень большой город, так что сложно выделить что-то одно. В Москве много красивых мест, уровень и качество жизни очень высокие», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел три матча за бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.