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Футболист «Динамо» Лаксальт назвал высоким уровень жизни в Москве

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Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил уровень жизни в Москве.

В субботу, 10 августа, бело-голубые уступили в гостях «Зениту» со счетом 0:1.

«Москва мне и моей жене очень нравится, но лучше бы мы туда вернулись с победой. Москва — очень большой город, так что сложно выделить что-то одно. В Москве много красивых мест, уровень и качество жизни очень высокие», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел три матча за бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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