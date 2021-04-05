Семак объяснил, что думает по поводу разговоров об отставке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему так часто поднимается тема о его преемнике в клубе.

— Как реагируете на то, что СМИ не стесняются писать о вашей скорой отставке и называют кандидатуры иностранных специалистов на замену? — вопрос Семаку.

— Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. «Зенит» — солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи. И плюс очень популярный. Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода футболистов.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России. Сине-бело-голубые два года подряд заняли последнее место в своей группе Лиги чемпионов.

(Георгий Кудинов)

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