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Тренер Чанов считает неоднозначным увольнение Федотова из ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал двояким и неоднозначным увольнением Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.

«Я не могу назвать решение ЦСКА уволить Федотова неожиданным, оно скорее двоякое и неоднозначное. Здесь нужно находиться в центре событий, чтобы понимать истинные мотивы. Возможно, Федотову купили тех футболистов, которых он попросил, а нужный результат не был достигнут. Или, наоборот, Федотов запросил футболистов, а клуб ему отказал», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2023/24 московский клуб занял шестое место в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Балтика – Локомотив
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