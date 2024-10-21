Непомнящий: «Пьянич не сможет давать такой объем, как Кисляк»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что не уверен в том, что полузащитник Миралем Пьянич станет игроком стартового состава ЦСКА.

— Пьянич пока получает немного игрового времени. Тем не менее что-то интересное подметили в его действиях на поле?

— Конечно, мы помним прежнего Пьянича по играм за «Рому», «Ювентус». Но мне кажется, сейчас он примеряет на себя не тот костюм.

— Что вы имеете в виду?

— Ему выдали много авансов. Он к нам приехал в ранге суперзвезды и, как я замечаю, начинает всех уже учить, как играть в футбол. Партнеров, судей... Как бы он не нарвался на недопонимание. Свою звездность надо доказывать результативными действиями на поле. Начинать атаки, регулировать их. Завершать.

— Пока вы этого не видите?

— Пока у него мало таких решений.

— А вы допускаете, что Пьянич не выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?

— Совсем даже этого не исключаю. У Николича играют сильнейшие, у него нет любимчиков! Кисляк производит приятное впечатление. Парень с объемом хорошим, с качествами. Неуступчивый. Пьянич все 90 минут такой объем дать не сможет. Боснийца пока выпускают на последние 20 минут, когда соперник уже проседает. А против свежих команд в начале матча Пьяничу будет тяжело.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Боснийский футболист принял участие в трех матчах московской команды в РПЛ и FONBET Кубке России, проведя на поле в общей сложности 41 минуту.