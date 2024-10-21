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Непомнящий: «Пьянич не сможет давать такой объем, как Кисляк»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что не уверен в том, что полузащитник Миралем Пьянич станет игроком стартового состава ЦСКА.

— Пьянич пока получает немного игрового времени. Тем не менее что-то интересное подметили в его действиях на поле?

— Конечно, мы помним прежнего Пьянича по играм за «Рому», «Ювентус». Но мне кажется, сейчас он примеряет на себя не тот костюм.

— Что вы имеете в виду?

— Ему выдали много авансов. Он к нам приехал в ранге суперзвезды и, как я замечаю, начинает всех уже учить, как играть в футбол. Партнеров, судей... Как бы он не нарвался на недопонимание. Свою звездность надо доказывать результативными действиями на поле. Начинать атаки, регулировать их. Завершать.

— Пока вы этого не видите?

— Пока у него мало таких решений.

— А вы допускаете, что Пьянич не выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?

— Совсем даже этого не исключаю. У Николича играют сильнейшие, у него нет любимчиков! Кисляк производит приятное впечатление. Парень с объемом хорошим, с качествами. Неуступчивый. Пьянич все 90 минут такой объем дать не сможет. Боснийца пока выпускают на последние 20 минут, когда соперник уже проседает. А против свежих команд в начале матча Пьяничу будет тяжело.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Боснийский футболист принял участие в трех матчах московской команды в РПЛ и FONBET Кубке России, проведя на поле в общей сложности 41 минуту.

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Валерий Непомнящий
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
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Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Алексей Батраков

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Зенит

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Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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