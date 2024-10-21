Непомнящий: «Пьянич не сможет давать такой объем, как Кисляк»
Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что не уверен в том, что полузащитник Миралем Пьянич станет игроком стартового состава ЦСКА.
— Пьянич пока получает немного игрового времени. Тем не менее что-то интересное подметили в его действиях на поле?
— Конечно, мы помним прежнего Пьянича по играм за «Рому», «Ювентус». Но мне кажется, сейчас он примеряет на себя не тот костюм.
— Что вы имеете в виду?
— Ему выдали много авансов. Он к нам приехал в ранге суперзвезды и, как я замечаю, начинает всех уже учить, как играть в футбол. Партнеров, судей... Как бы он не нарвался на недопонимание. Свою звездность надо доказывать результативными действиями на поле. Начинать атаки, регулировать их. Завершать.
— Пока вы этого не видите?
— Пока у него мало таких решений.
— А вы допускаете, что Пьянич не выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?
— Совсем даже этого не исключаю. У Николича играют сильнейшие, у него нет любимчиков! Кисляк производит приятное впечатление. Парень с объемом хорошим, с качествами. Неуступчивый. Пьянич все 90 минут такой объем дать не сможет. Боснийца пока выпускают на последние 20 минут, когда соперник уже проседает. А против свежих команд в начале матча Пьяничу будет тяжело.
Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Боснийский футболист принял участие в трех матчах московской команды в РПЛ и FONBET Кубке России, проведя на поле в общей сложности 41 минуту.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2