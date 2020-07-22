И.о. главного тренера «Урала» Юрий Матвеев рассказал о подготовке команды к матчу заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Матч начнется в 19:00 мск.

— Времени было мало, — цитирует Матвеева Twitter клуба. — Не тревожил команду тяжелыми разговорами. Главная задача заключалась в том, чтобы команда восстановилась морально и физически.