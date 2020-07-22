Тренер «Урала» — о подготовке к матчу с «Локо»: «Времени было мало. Не тревожил команду тяжелыми разговорами»
18:22
И.о. главного тренера «Урала» Юрий Матвеев рассказал о подготовке команды к матчу заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Матч начнется в 19:00 мск.
— Времени было мало, — цитирует Матвеева Twitter клуба. — Не тревожил команду тяжелыми разговорами. Главная задача заключалась в том, чтобы команда восстановилась морально и физически.
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