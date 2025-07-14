Станкович: «Бывает, эмоциональность мешает, но я никогда не буду статуей на скамейке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о своей эмоциональности в ходе матчей.

«Мешает ли мне эмоциональность? Бывает, и я могу это признать после матча. Но это то, как я проживаю игру, в такие моменты я абсолютно искренен. Я не умею по-другому. Я никогда не буду статуей на скамейке», — приводит слова Станковича Спортс.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, «Спартак» уступил «Ростову» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.