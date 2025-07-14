Станкович: «Спартак» должен был быть лучше весной. Всю ответственность беру на себя»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выступление команды во второй половине сезона-2024/25.

«Конечно, есть разочарование. Даже не от футбола, а от нашего ответа на давление, которое оказывалось на «Спартак». Естественно, всю ответственность беру на себя. Да, не я выхожу на поле, но все равно. Мы могли быть лучше. Мы должны были быть лучше», — цитирует Станковича Спортс.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, «Спартак» уступил «Ростову» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.