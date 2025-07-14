В «Спартаке» не исключили возможность ухода лидеров летом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем ключевых игроков команды.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» и «Аякс» претендуют на форварда красно-белых Манфреда Угальде, а «Фламенго» ведет переговоры по полузащитнику Эсекьелю Барко.

«Мы очень рассчитываем на этих футболистов. Это наши лидеры, но футбол — это футбол, если поступит очень серьезное предложение, мы его, естественно, рассмотрим», — приводит слова Малышева РИА «Новости».

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.