Тренер «Сочи» — о победе над «Динамо»: «Первый тайм был равным»
21:45
Тренер «Сочи» Олег Фоменко подвел итог матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).
«Первый тайм был равным. Во втором тайме были проведены замены, мы забили первый гол, и в принципе ситуация на поле поменялась», — приводит слова Фоменко пресс-служба клуба.
После этого успеха «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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