РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Сочи» — о победе над «Динамо»: «Первый тайм был равным»

21:45
Теги:

Тренер «Сочи» Олег Фоменко подвел итог матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Первый тайм был равным. Во втором тайме были проведены замены, мы забили первый гол, и в принципе ситуация на поле поменялась», — приводит слова Фоменко пресс-служба клуба.

После этого успеха «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир