Тренер «Сочи» Олег Фоменко подвел итог матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Первый тайм был равным. Во втором тайме были проведены замены, мы забили первый гол, и в принципе ситуация на поле поменялась», — приводит слова Фоменко пресс-служба клуба.

После этого успеха «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.