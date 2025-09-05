Черников о стиле в одежде: «Pinterest, НБА, американский футбол — мне это нравится, слежу за этим»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об увлечении модой.

— Ты один из самых стильных игроков РПЛ. Откуда это увлечение?

— Мой близкий друг Герман Онгуха имеет стиль, я у него почеркнул это. А дальше — социальные сети, Pinterest, НБА, американский футбол. Слежу за этим, подписан на все это, мне нравится. Вот и стараюсь что-то выделять для себя.

— Антон Миранчук назвал Андрея Мостового самым стильным игроком лиги. Кого бы ты назвал?

— Мост неплохо шарит в стиле. Выделю еще Антона и Алексея Миранчука. Еще и Федор Смолов, конечно, он стилевый.

В текущем сезоне 25-летний Черников провел 10 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пока не успел отметиться результативными действиями.