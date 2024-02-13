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Сегодня, 13:15

Чорлука: «От Семина больше всех доставалось Игнатьеву! Даже я был в шоке»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Владислав Игнатьев и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, как тренер Юрий Семин мотивировал команду и к какому игроку специалист относился жестче остальных.

— Семин в гневе — это страшно?

— Еще как! У него отключалась цензура. Но это футбол, страшно не делать то, что тренер хочет видеть на поле. Когда мы играли хорошо, в раздевалке были добрые слова. Но когда плохо... Ты и сам знаешь, где ошибся, но тренер повторит, сделает акцент. Мне нравилось это! Сейчас у молодых футболистов есть соцсети, где им будут писать, что они играли хорошо. Это отвлекает, поэтому им тяжело. Но Юрий Семин — это старая школа, это качество! С ним молодые игроки росли.

— Что самое жесткое ты слышал от Юрия Семина?

— Вспомнить что-то конкретное тяжело... Единственное, что приходит в голову — как по раздевалке летали фишки, которыми расставляется схема на доске. Но чаще всего Семин обходился словами. Кстати, больше всех доставалось Игнатьеву, ха-ха! Даже я был в шоке. Это происходило в перерыве, поэтому во втором тайме Влад был одним из лучших на поле. Тренер должен понимать, на кого можно кричать. Есть те, кто будут играть еще хуже после встряски. А есть другие, которых это заводит, они становятся злее. Семин знал, на кого прикрикнуть, а с кем помягче.

Семин четыре раза за карьеру возглавлял «Локомотив» (последний — с 2016 по 2020 год). Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России и шесть раз — обладателями Кубка страны.

Ведран Чорлука и&nbsp;Артем Дзюба. «Дзюба — грязный игрок. Его оружие — не действия, а слова». Интервью Чорлуки

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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П
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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Виктор Александров

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Оренбург

 15 1 5
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