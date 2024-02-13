Чорлука: «От Семина больше всех доставалось Игнатьеву! Даже я был в шоке»

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, как тренер Юрий Семин мотивировал команду и к какому игроку специалист относился жестче остальных.

— Семин в гневе — это страшно?

— Еще как! У него отключалась цензура. Но это футбол, страшно не делать то, что тренер хочет видеть на поле. Когда мы играли хорошо, в раздевалке были добрые слова. Но когда плохо... Ты и сам знаешь, где ошибся, но тренер повторит, сделает акцент. Мне нравилось это! Сейчас у молодых футболистов есть соцсети, где им будут писать, что они играли хорошо. Это отвлекает, поэтому им тяжело. Но Юрий Семин — это старая школа, это качество! С ним молодые игроки росли.

— Что самое жесткое ты слышал от Юрия Семина?

— Вспомнить что-то конкретное тяжело... Единственное, что приходит в голову — как по раздевалке летали фишки, которыми расставляется схема на доске. Но чаще всего Семин обходился словами. Кстати, больше всех доставалось Игнатьеву, ха-ха! Даже я был в шоке. Это происходило в перерыве, поэтому во втором тайме Влад был одним из лучших на поле. Тренер должен понимать, на кого можно кричать. Есть те, кто будут играть еще хуже после встряски. А есть другие, которых это заводит, они становятся злее. Семин знал, на кого прикрикнуть, а с кем помягче.

Семин четыре раза за карьеру возглавлял «Локомотив» (последний — с 2016 по 2020 год). Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России и шесть раз — обладателями Кубка страны.