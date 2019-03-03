Тренер "Ростова" Михаил Осинов: "Когда ты ведешь 1:0 и пропускаешь, то есть досада"

Тренер "Ростова" Михаил Осинов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги после матча 18-го тура чемпионата России против "Енисея" (1:1).

– Когда ты ведешь 1:0 и пропускаешь, то есть досада. Я согласен, в целом, что счет ничейный по игре. Всегда есть задача – быстро забить. Так складывалась игра. Тем не менее пришлось много ждать, забили, но потом пропустили, что обидно. Если ты пропускаешь гол, то, значит, ты допустил ошибку. Рассчитывали на быструю атаку в моменте с пропущенным голом, но случилось вот так. Новички? Разберем игру, ошибок достаточно много. Но ребята хорошо отыграли, будем двигаться дальше, – сказал Осинов в эфире телеканала "Матч Премьер".

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