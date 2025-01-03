Рианчо: «У Кахигао есть все возможности, чтобы добиться хороших результатов в России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение Франсиса Кахигао спортивным директором московского клуба.

«Я не так внимательно следил за его карьерой, поскольку в основном он занимался скаутской деятельностью за пределами Испании. В то же время он подготовлен к такой работе в «Спартаке», его опыт и знания помогут клубу. У него есть все возможности, чтобы добиться хороших результатов в России», — цитирует Рианчо «ВсеПроСпорт».

3 января «Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост спортивного директора. До этого испанец возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».