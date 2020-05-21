«Тренер получает удовольствие не только от побед, но и от тренировок». Евсеев расхвалил футболистов «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.

— Самые длинные дни у тренера на сборах, — написал Евсеев. - Дело не только в тренировках, подготовке к ним, анализу увиденного во время занятий. Постоянно поступает информация, многое приходится держать в голове. Вроде бы недавно проснулся, а уже день прошел.

Сегодня снова провели две тренировки. Тренер получает удовольствие не только от побед, но и от тренировок. Когда видит, что игроки правильно реагируют на задания, что они развивают свои лучшие качества.

«Уфа» ориентирована именно на это: развивать молодых, растить таланты. Они уходят, когда клуб считает возможным расстаться с ними. Освобождая место другим. Таким же амбициозным.

Я уже рассказывал о наших игроках. Сейчас хочу продолжить и отметить тех, чей прогресс за последнее время был особо заметен. Речь не только о мастерстве, но и понимании игры, моих требований и поставленных задач.

В защите это Табидзе. У Джемала раньше были ошибки, которые можно назвать невезением. Он старался, но рикошеты от него приводили к голам. Это всегда обидно. Но работал, старался и обрел игровую солидность. Стал стабильнее, стерев стереотип о себе как о нефартовом игроке.

Алиев, наш левый латераль. Уже не молод, ему 26. Но смог совершить качественный скачок, правильно реагируя на подсказки. Азер игрок ротации. Но тем ценнее его умение выйти на поле в любой момент и усилить игру. Сложно постоянно играть на высоком уровне. Но еще сложнее играть так, когда ты не всегда выходишь в стартовом составе.

Центр поля это россыпь талантов. Это Фомин, кто пришел из ФНЛ, а сейчас вызывается в сборную.

Голубев, у кого сложная конкуренция за место с Фоминым, Тиллем, Карпом. Прибавляет и получает больше игрового времени.

Урунов, кто недавно перешел в «Уфу», но демонстрирует заметный прогресс. Думаю, его ждет хорошее будущее. Схватывает все на лету.

Емельянов. К нему есть вопросы, но это нормально. Даниле только 20, он уже игрок обоймы.

И еще скажу о тех, кто смог в этом году удивить своих критиков. Сухов переживает вторую молодость. Пуцко и Кротов, на мой взгляд, тоже выходят на новый уровень в карьере.

Перечел и подумал, что завтра придется погонять команды усерднее. Читают же. Прослежу, чтобы голова ни у кого не закружилась.