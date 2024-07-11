Главный тренер «Химок» Артига: «Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора»
Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в системе «Барселоны».
— Вы 11 лет работали в системе «Барселоны», тренировали юношеские команды. Кто из нынешних игроков сборной Испании прошел через ваши руки?
— Кукурелья, Ольмо, Гави, который, к сожалению, пропускает Евро из-за травмы, Фермин Лопес.
— Самый талантливый футболист, с которым вы работали по юношам?
— Ой, сложный вопрос... Адама Траоре был невероятно быстрым! Конечно, нельзя не упомянуть и Фати. Самый талантливый... Нет, все-таки кого-то одного не выделю. А как тогда быть с Ольмо, Гави, Кукурельей? Испания богата талантами (улыбается). Каждый год у нас появлялся футболист с выдающимися качествами. Был, например, парень из Южной Кореи — Ли Сын У. Потрясающие данные! Сейчас он играет на родине.
— В интернете есть фото, на котором вы с другими тренерами из системы «Барсы» стоите рядом с Месси и его «Золотыми мячами». Какой он в общении?
— С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -