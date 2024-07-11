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Главный тренер «Химок» Артига: «Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Франк Артига (второй слева) с тренерами академии «Барселоны», Лионелем Месси и его «Золотыми мячами».
Фото Соцсети

Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в системе «Барселоны».

— Вы 11 лет работали в системе «Барселоны», тренировали юношеские команды. Кто из нынешних игроков сборной Испании прошел через ваши руки?

— Кукурелья, Ольмо, Гави, который, к сожалению, пропускает Евро из-за травмы, Фермин Лопес.

— Самый талантливый футболист, с которым вы работали по юношам?

— Ой, сложный вопрос... Адама Траоре был невероятно быстрым! Конечно, нельзя не упомянуть и Фати. Самый талантливый... Нет, все-таки кого-то одного не выделю. А как тогда быть с Ольмо, Гави, Кукурельей? Испания богата талантами (улыбается). Каждый год у нас появлялся футболист с выдающимися качествами. Был, например, парень из Южной Кореи — Ли Сын У. Потрясающие данные! Сейчас он играет на родине.

— В интернете есть фото, на котором вы с другими тренерами из системы «Барсы» стоите рядом с Месси и его «Золотыми мячами». Какой он в общении?

— С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!

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Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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Франк Артига
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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