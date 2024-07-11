Главный тренер «Химок» Артига: «Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора»

Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в системе «Барселоны».

— Вы 11 лет работали в системе «Барселоны», тренировали юношеские команды. Кто из нынешних игроков сборной Испании прошел через ваши руки?

— Кукурелья, Ольмо, Гави, который, к сожалению, пропускает Евро из-за травмы, Фермин Лопес.

— Самый талантливый футболист, с которым вы работали по юношам?

— Ой, сложный вопрос... Адама Траоре был невероятно быстрым! Конечно, нельзя не упомянуть и Фати. Самый талантливый... Нет, все-таки кого-то одного не выделю. А как тогда быть с Ольмо, Гави, Кукурельей? Испания богата талантами (улыбается). Каждый год у нас появлялся футболист с выдающимися качествами. Был, например, парень из Южной Кореи — Ли Сын У. Потрясающие данные! Сейчас он играет на родине.

— В интернете есть фото, на котором вы с другими тренерами из системы «Барсы» стоите рядом с Месси и его «Золотыми мячами». Какой он в общении?

— С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!