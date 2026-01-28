Жирков рассказал о поездке в танке: «Внутри все очень неудобно»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал, как ездил в танке.

— Говорят, у вас есть танк.

— Это Слуцкий всем рассказывает еще со времен сборной, ха-ха! Танка нет. Если только игрушечный у сына.

Но купить можно. Я узнавал, советский стоит дешевле обычной немецкой машины. Думаю, от 10 миллионов можно найти. Но не подумайте, что я каждый день смотрю цены на танки (смеется). Видел один раз плюс в музеях натыкаюсь. Например, отличный есть в деревне Падиково. Там большая коллекция танков. Интересовался ценниками — оттуда и взял, сколько что стоит.

Но у меня есть машина, если помните, «ГАЗ»! А танка нет...

— Даже не ездили в танке?

— Как раз на последний день рождения жена сделала мне подарок: под Питером проехался в танке! Даже стреляли из него.

— И как ощущения?

— Внутри все очень неудобно. Мне кажется, быть танкистом тяжело — ютиться там... Но что касается выстрелов... Когда был на реконструкциях сражений и мимо тебя проезжал танк, который дает залп холостым патроном... Это нечто! Однажды стрелял ИС-2 — пошла такая волна от выстрела, что уши заложило! А это всего один танк. Если будут несколько рядом, просто оглохнешь.