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28 января, 12:30

Жирков рассказал о поездке в танке: «Внутри все очень неудобно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал, как ездил в танке.

— Говорят, у вас есть танк.

— Это Слуцкий всем рассказывает еще со времен сборной, ха-ха! Танка нет. Если только игрушечный у сына.

Но купить можно. Я узнавал, советский стоит дешевле обычной немецкой машины. Думаю, от 10 миллионов можно найти. Но не подумайте, что я каждый день смотрю цены на танки (смеется). Видел один раз плюс в музеях натыкаюсь. Например, отличный есть в деревне Падиково. Там большая коллекция танков. Интересовался ценниками — оттуда и взял, сколько что стоит.

Но у меня есть машина, если помните, «ГАЗ»! А танка нет...

— Даже не ездили в танке?

— Как раз на последний день рождения жена сделала мне подарок: под Питером проехался в танке! Даже стреляли из него.

— И как ощущения?

— Внутри все очень неудобно. Мне кажется, быть танкистом тяжело — ютиться там... Но что касается выстрелов... Когда был на реконструкциях сражений и мимо тебя проезжал танк, который дает залп холостым патроном... Это нечто! Однажды стрелял ИС-2 — пошла такая волна от выстрела, что уши заложило! А это всего один танк. Если будут несколько рядом, просто оглохнешь.

Юрий Жирков.«Сказал Слуцкому: я только что ваш город защищал!» Интервью Жиркова — о звонке Гусева, танках и «Динамо»

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Юрий Жирков
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Жирков заявил, что его забыли в «Химках»: «Оставался за бортом»

Жирков: «Под Лондоном ездил на реконструкцию сражений. Можно было и танк взять»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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