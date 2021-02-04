Тренер «Динамо» подвел итоги контрольного матча против «Кайрата»

Тренер «Динамо» Павел Алпатов подвел итоги контрольного матча на втором сборе против «Кайрата» (2:0).

— Впервые на этих сборах игроки сыграли 90 минут. Они уже полностью готовы к таким нагрузкам?

— Это покажет завтрашний день, когда они пройдут восстановительные процедуры. Надеюсь, ни у кого не будет мышечных повреждений. Думаю, все с этой нагрузкой справились хорошо, так что проблем возникнуть не должно, — цитирует тренера сайт москвичей.

— Довольны сегодня командным прессингом?

— На этих сборах мы обращали внимание не только на прессинг, но и на организацию оборонительных действий без мяча. Те аспекты, которые мы на тренировках доносили до футболистов, в каких-то эпизодах получались, в каких-то нет. Это нормально.

— Лещук сегодня очень много выручал команду. Можно его назвать лучшим игроком матча?

— Сегодня все сыграли хорошо. Но в любой игре, которая завершается на ноль, всегда отмечаем вратаря.

— Сегодня снова забили со стандартов. Довольны тем, как Захарян их исполняет?

— Да, Арсен и в предыдущих матчах выделялся исполнением штрафных ударов. Подача играет очень важную роль, и Арсен хорошо с этим справляется. Но у нас в команде есть и другие мастера стандартов — например, Шиманьски, Лесовой.