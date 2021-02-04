Агент полузащитника «Стабека» подтвердил возможность трансфера. Игроком интересуется ЦСКА

Агент полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена Торгир Бьярманн подтвердил, что у его клиента есть предложение о переходе в другой клуб.

«Пока все настолько конкретно, что Эмилю Бохинену разрешено поговорить с этим клубом. Посмотреть, будет ли это интересным. Если он захочет, мы попробуем найти решение. Мы не так далеки от этого, но последнее слово остается за ним», — приводит слова агента Eurosport.no.

4 февраля норвежские СМИ сообщили, что игроку сделал предложение ЦСКА. Красно-синие готовы заплатить за 21-летнего норвежца 1 миллион евро.

Бохинен является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.