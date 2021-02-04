Карпин оценил перспективы продажи Норманна: «Любую хрень начинаете муссировать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил перспективы продажи полузащитника Матиаса Норманна в другой клуб.

«Я не хочу продавать свои часы. Но если мне предложат 10 миллионов, то я их продам. С Норманном, примерно, то же самое.

Будет предложение, которое устроит клуб, то согласимся. Мы уже доказали и показали, что тремя руками и двумя ногами ни за кого не держимся. Если есть предложение, которое нас устраивает. Это будет решать президент. Если будет заоблачное предложение, то я не буду вставлять палки в колеса.

Клубу это нужно. Да и любой игрок хочет расти и развиваться.

Но пока таких предложений не было. Все это слухи. Любую хрень начинаете муссировать, хотя близко ничего нет».

Рыночная цена норвежца составляет около 15 миллионов евро, а продавать его в перспективе дончане собираются в Европу (приоритет — АПЛ) с учетом пожеланий самого футболиста.

У Норманна за «Ростов» в нынешнем сезоне — 14 игр, один забитый мяч и две передачи.