Тренер «Динамо» по физподготовке Хосе Пастор Верчили рассказал о работе с Мануэлем Пеллегрини и Эрнесто Вальверде в «Вильярреале».

— Оба — супер, причем Вальверде был последним главным тренером «подводников», когда я работал в кантере этого клуба, — цитирует Верчили официальный сайт клуба. — Мы очень хорошо с ним и его штабом общались, они даже просили меня смотреть футболистов, которые им были интересны. Как тренер Вальверде — топ. Как человек — просто отличный. То же самое могу сказать и про его штаб.

— С 2004 по 2006 годы Вы проходили обучение в Академии «Барселоны». Расскажите, что это такое, пожалуйста.

— Закончив университет я хотел продолжать свое образование, узнавать больше и больше о физической подготовке. Но тут надо понимать, что это была Академия не футбольного клуба «Барселона». А всего спортивного общества, куда помимо футбола входят баскетбол, волейбол, легкая атлетика... Чего там только нет. И вот общество «Барселона» открыло такие курсы. Только по игровым видам спорта, никакой легкой атлетики или бобслея. Потому что там физическая подготовка совсем другая. И должен сказать, что это были очень полезные курсы.