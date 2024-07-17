Литвинов: «Зенит» хорошо играет, но не кажется непобедимым»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что с «Зенитом» можно бороться в предстоящем сезоне чемпионата России.

— Нет ощущения, что такой «Зенит» в чемпионате непобедим?

— То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой, — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

«Зенит» начал сезон с победы в OLIMPBET Суперкубке России. Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счетом 4:2. Матч прошел в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене».