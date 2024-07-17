Литвинов: «Зенит» хорошо играет, но не кажется непобедимым»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что с «Зенитом» можно бороться в предстоящем сезоне чемпионата России.
— Нет ощущения, что такой «Зенит» в чемпионате непобедим?
— То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой, — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
«Зенит» начал сезон с победы в OLIMPBET Суперкубке России. Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счетом 4:2. Матч прошел в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене».
Источник: «РБ Спорт»
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|Локомотив
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0
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|0
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10
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|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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