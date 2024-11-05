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5 ноября, 23:54

Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти»

Руслан Минаев
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал стажировку Александра Мостового в клубе.

«Ко мне приходил Ролан Гусев, спросил про Александра, будет ли возможность прийти. Я сказал, что если у него есть интерес, то он всегда может прийти. Нет проблем. Приходили и другие тренеры, которые делают лицензии», — цитирует Личку ТАСС.

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок «Сельты» должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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