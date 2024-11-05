Батраков: «Через год-два в Европу? Я игрок «Локомотива», хочу побеждать от матча к матчу»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о своем будущем.

19-летний хавбек сделал две голевые передачи в матче с московским «Динамо» (2:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Не думаешь через год-два переехать в Европу?

— Не думал об этом. Я игрок «Локомотива», хочу побеждать от матча к матчу.

— Какие цели у «Локомотивах в сезоне?

— Самые высокие.

Контракт Батракова истекает летом 2027 года.