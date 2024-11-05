Батраков: «Через год-два в Европу? Я игрок «Локомотива», хочу побеждать от матча к матчу»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о своем будущем.
19-летний хавбек сделал две голевые передачи в матче с московским «Динамо» (2:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Не думаешь через год-два переехать в Европу?
— Не думал об этом. Я игрок «Локомотива», хочу побеждать от матча к матчу.
— Какие цели у «Локомотивах в сезоне?
— Самые высокие.
Контракт Батракова истекает летом 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
Новости