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5 ноября, 23:46

Батраков: «Через год-два в Европу? Я игрок «Локомотива», хочу побеждать от матча к матчу»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о своем будущем.

19-летний хавбек сделал две голевые передачи в матче с московским «Динамо» (2:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Не думаешь через год-два переехать в Европу?

— Не думал об этом. Я игрок «Локомотива», хочу побеждать от матча к матчу.

— Какие цели у «Локомотивах в сезоне?

— Самые высокие.

Контракт Батракова истекает летом 2027 года.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
 - : -
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Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
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Спартак – Акрон
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П
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Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
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