Тренер «Динамо»: «Если бы не пауза в РПЛ, то мы продолжили бы побеждать»

Тренер «Динамо» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили рассказал, как помогает футболистам поддерживать форму во время карантина.

— Те игры, что провели после долгой предсезонной подготовки, показали, что мы набираем уверенность. Если бы не вынужденный простой, на который все ушли, думаю, что «Динамо» продолжило бы побеждать, — цитирует Верчили официальный сайт московского клуба. — Так что тенденции наша команда показала хорошие.

Тренировки по видеосвязи оказались совершенно новым опытом и для меня как тренера, и для ребят. Было интересно, конечно. Плюс, помимо занятий для футболистов это была хорошая возможность увидеть одноклубников и пообщаться. Так что все тренировки проходили не просто в позитивной, а в отличной атмосфере.

Несмотря на домашний режим не забываю о работе. Разбираем наши игры, изучаем статистику. Сейчас для этого есть больше времени. Плюс составляем графики будущих тренировок, работаем с теми, кто находится на индивидуальном режиме занятий сейчас. И, конечно, не забываю о саморазвитии. Есть возможность учиться, смотреть семинары, видеоконференции, обучаться онлайн. Пользуюсь моментом.

Знаю, что сегодня большой день для клуба — у него день рождения. Присоединяюсь к большому числу поздравлений, рад быть частью великой истории «Динамо». Поздравляю всех, кому не безразличен клуб и его выступления!