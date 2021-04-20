Тренер «Арсенала» Парфенов сравнил ситуации «Тосно» и «Тамбова»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов назвал сходства и отличия между ситуациями «Тамбова» и «Тосно».

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы и находится на грани банкротства.

— «Тамбов» и «Тосно» — это две разные истории? Клубы, которые не спаслись, которые были достаточно заметными явлениями в нашем футболе.

— Сложно ответить, у каждой команды, наверное, своя ситуация. Какие-то нюансы мне некорректно комментировать. Схожи в том, что команду оставили, но с нами («Тосно») руководство Ленинградской области было до последнего тура. У нас финал Кубка был, мы его выиграли. Всё руководство было на нем. Когда все рядом и радуются, а после последнего тура исчезают, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2017/2018 «Тосно» возглавлял Парфенов. Клуб выиграл Кубок России, но вылетел из РПЛ и затем прекратил свое существование из-за долгов по зарплате.

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.