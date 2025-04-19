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Судейство

Сегодня, 19:49

Тренер «Акрона» Тедеев назвал недопустимым поведение судьи в матче против «Спартака»

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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал поведение судей Алексея Сухого и Егора Егорова, которые работали на матче 25-го тура РПЛ между тольяттинцами и «Спартаком» (2:3).

Сухой был главным арбитром встречи, Егоров — резервным судьей.

«Нас огорчило это поражение, мы его не заслужили. Впервые огорчило — я обычно никогда к судьям не лезу — но это не тот случай, когда нужно вот таким образом судить, когда есть спорные эпизоды, когда нападающий владеет мячом.
Или когда резервный судья может резко высказываться в сторону моих футболистов — это просто показывает воспитание человека. Так разговаривать с моими игроками никому не позволено. Судья должен быть интеллигентным, а это какой-то колхоз. Я сделал замечание арбитру. Это недопустимо — он орал в сторону моего футболиста, срывая глотку», — сказал Тедеев.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.

Перед матчем стало известно, что клуб решил продлить контракт с главным тренером Зауром Тедеевым на два года.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Заур Тедеев
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«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

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 22 1 6
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