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Судейство

Сегодня, 19:52

В «Пари НН» допустили обращение в ЭСК после поражения от «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги матча против «Локомотива» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

«Впечатление не может быть хорошим. Команда пыталась победить. Это не было унылым сопротивлением. Тем не менее, сегодня не получилось.

У тренерского штаба есть вопросы по судейству. Мы еще раз сегодня вечером и завтра пересмотрим моменты для возможного обращения в ЭСК.

Удаление Каккоева? Переговорил с Никитой. Он сказал, что сам собой в тот момент не руководил. Это эмоции. Клянется, что сделал это не специально. Никита — очень честный человек. Пакостей на футбольном поле от него ожидать невозможно», — сказал Мелик-Гусейнов.

«Локомотив» (44 очка) обошел московское «Динамо» (43) и поднялся на пятое место в АПЛ. «Пари НН» (20) остается 14-м в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко продлила серию без побед до шести матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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Оренбург – Динамо Мх
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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Никита Каккоев

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 22 1 6
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