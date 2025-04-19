В «Пари НН» допустили обращение в ЭСК после поражения от «Локомотива»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги матча против «Локомотива» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

«Впечатление не может быть хорошим. Команда пыталась победить. Это не было унылым сопротивлением. Тем не менее, сегодня не получилось.

У тренерского штаба есть вопросы по судейству. Мы еще раз сегодня вечером и завтра пересмотрим моменты для возможного обращения в ЭСК.

Удаление Каккоева? Переговорил с Никитой. Он сказал, что сам собой в тот момент не руководил. Это эмоции. Клянется, что сделал это не специально. Никита — очень честный человек. Пакостей на футбольном поле от него ожидать невозможно», — сказал Мелик-Гусейнов.

«Локомотив» (44 очка) обошел московское «Динамо» (43) и поднялся на пятое место в АПЛ. «Пари НН» (20) остается 14-м в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко продлила серию без побед до шести матчей.