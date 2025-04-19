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Сегодня, 19:34

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб не будет увольнять Гончаренко после разгрома от «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб не будет увольнять главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Могу ли сказать, что отставки Гончаренко до конца сезона не будет? Все ходим под богом. Не хочу заниматься вангованием. Это не в футбольных правилах. Но Виктор Михайлович выведет команду на следующий тур», — сказал Мелик-Гусейнов.

Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. В первом матче после зимней паузы нижегородцы обыграли «Акрон», после чего провели 6 игр без побед (5 поражений и 1 ничья).

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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