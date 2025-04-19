Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб не будет увольнять Гончаренко после разгрома от «Локомотива»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб не будет увольнять главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Могу ли сказать, что отставки Гончаренко до конца сезона не будет? Все ходим под богом. Не хочу заниматься вангованием. Это не в футбольных правилах. Но Виктор Михайлович выведет команду на следующий тур», — сказал Мелик-Гусейнов.

Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. В первом матче после зимней паузы нижегородцы обыграли «Акрон», после чего провели 6 игр без побед (5 поражений и 1 ничья).

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.