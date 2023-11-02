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Сегодня, 14:25

Агент Арбузова раскритиковал решение КДК о дисквалификации игрока: «Не думал, что за такое могут наказывать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на два матча по итогам молодежного дерби со «Спартаком» (1:2).

«Разочарован таким решением. Мало того, что у нас люди не попадают на стадион, так теперь еще наказывают за эмоции. Он после игры подбежал к болельщикам, у них всегда было единение. Не понял, что в этом такого. Даже не думал, что за это могут куда-то вызывать и штрафовать. То же самое было и у футболистов «Спартака». Я не видел там никаких нецензурных выражений. Обидно, но я не видел, чтобы там был мат», — сказал Сафонов «СЭ».

Матч 15-го тура Молодежной футбольной лиги завершился победой ЦСКА со счетом 2:1, где у армейцев голами отметились Александр Демин и Максим Сидельников.

После матча игроки ЦСКА вместе с болельщиками команды скандировали кричалки с ненормативной лексикой.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Трех игроков молодежной команды ЦСКА дисквалифицировали на два матча

Боярский: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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