Трансфер Плиева обошелся "Динамо" в 1,2 миллиона евро

По информации "СЭ", "Динамо", подписавшее защитника Заурбека Плиева (27 лет), заплатит за трансфер футболиста 1,2 миллиона евро.

У Плиева по окончании сезона заканчивался контракт с "Ахматом", и футболист становился свободным агентом. Вероятно, уже по окончании сезона игрок переподписал договор с клубом, и "Динамо" сделало трансфер на возмездной основе, а сумма личного контракта, как говорят на футбольном рынке, составила около 800 тысяч евро в год. (Сергей Егоров)

В минувшем сезоне Плиев провел 20 матчей за "Ахмат" и не отметился результативными действиями.

"Динамо" объявило о подписании Плиева