16:30 | Футбол — РПЛ

"Динамо" объявило о подписании Плиева

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Как ранее сообщал "СЭ", московское "Динамо" подписало контракт с защитником Заурбеком Плиевым. Соглашение игрока с клубом рассчитано на 3 года. Детали сделки не сообщаются.

В прошедшем сезоне игрок провел за "Ахмат" 20 матчей (1 – в Кубке), заработал 5 предупреждений. За клуб из Грозного он выступал с 2015 года.

Плиев является воспитанником Академии московского "Динамо" имени Льва Яшина.

Трансфер Плиева обошелся "Динамо" в 1,2 миллиона евро

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14287

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