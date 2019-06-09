"Динамо" объявило о подписании Плиева

Как ранее сообщал "СЭ", московское "Динамо" подписало контракт с защитником Заурбеком Плиевым. Соглашение игрока с клубом рассчитано на 3 года. Детали сделки не сообщаются.

В прошедшем сезоне игрок провел за "Ахмат" 20 матчей (1 – в Кубке), заработал 5 предупреждений. За клуб из Грозного он выступал с 2015 года.

Плиев является воспитанником Академии московского "Динамо" имени Льва Яшина.

Вторым новичком @FCDM_official в летнее межсезонье стал защитник грозненского "Ахмата" Заурбек Плиев. Контракт с воспитанником Академии "Динамо" имени Льва Яшина заключён на три сезона! Желаем Заурбеку удачи и побольше ярких матчей в составе нашего клуба! ⚪️🔵#fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/18f305RcYY — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 9 июня 2019 г.

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