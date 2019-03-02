Трабукки – о том, какую он занимает должность в "Оренбурге"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о том, какую должность он занимает в "Оренбурге".

– Мы говорим в тот момент, когда "Оренбург" проводит первый весенний матч. Почему вы не на матче?

– Нужно прояснить ситуацию – не работаю в "Оренбурге", а выступаю консультантом нового президента клуба Владимира Кияева. У меня достаточно дел, и если бы я трудился в административном составе клуба, фамилия значилась бы на официальном сайте и в заявке. Ходил бы в офис, получал зарплату.

– Что такое консультант? Какова сфера ваших обязанностей?

– Не так давно, после увольнения предыдущего руководства, Владимир Александрович (Кияев. – Прим. С.Е.) стал плотнее заниматься делами "Оренбурга". Он обратился ко мне с просьбой консультировать его по вопросам трансферов. Я был категорически против работы с середины сезона, поэтому сказал г-ну Кияеву, что начнем сотрудничество со следующего сезона.

– А сейчас?

– Меня попросили контролировать ситуацию с юридической составляющей – чтобы контракты с новыми футболистами, которых хотел приобрести главный тренер, были составлены правильно. Но это кандидатуры Владимира Федотова.

Полностью интервью Трабукки здесь