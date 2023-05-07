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Сегодня, 15:20

Тошич уверен, что ЦСКА завершит сезон РПЛ в тройке призеров

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о турнирном положении московского клуба.

«ЦСКА завершит сезон в топ-3. Это сильный клуб, который умеет очень хорошо играть на финишном отрезке. Также желаю красно-синим победы в Кубке России!» — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

На данный момент армейцы идут на 4-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 25 играх. 7 мая московский клуб дома сыграет против «Оренбурга в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В Суперфинале FONBET Кубка России, который состоится 11 июня, ЦСКА встретится с победителем пары «Краснодар» — «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-tsska-zavershit-sezon-rpl-v-trojke-prizerov/
Зоран Тошич
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ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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