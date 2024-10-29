Тошич — о дерби: «Будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в комментарии «СЭ» рассказал, что посетит матч армейцев в рамках 14-го тура РПЛ против «Спартака».

«В субботу я буду на дерби. Давно не видел вживую самый интересный матч в России. Рад, что появилась такая возможность посетить Москву и увидеть игру. В этом матче еще будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича, бывших тренеров «Партизана» и «Црвены Звезды» соответственно», — сказал Тошич «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.