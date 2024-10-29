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Сегодня, 19:11

Тошич — о дерби: «Будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в комментарии «СЭ» рассказал, что посетит матч армейцев в рамках 14-го тура РПЛ против «Спартака».

«В субботу я буду на дерби. Давно не видел вживую самый интересный матч в России. Рад, что появилась такая возможность посетить Москву и увидеть игру. В этом матче еще будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича, бывших тренеров «Партизана» и «Црвены Звезды» соответственно», — сказал Тошич «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

Зоран Тошич
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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14
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