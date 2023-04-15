Агент Бальже отреагировал на гол футболиста в матче с «Торпедо»
Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на гол сенегальца в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо».
«Он полностью сконцентрирован на этом сезоне, на игре в «Спартаке» — отсюда результативность. Он отлично справляется. Три гола — это только начало. Будет еще много голов. Я уверен», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.
Кейта Бальде пополнил состав «Спартака» в 2022 году. В сезоне-2022/23 у него три забитых мяча — «Уралу» в Кубке России, а «Динамо» и «Торпедо» — в РПЛ.
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|45
|
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|44
|
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|6
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|42
|
5
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|23
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|39
|
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|
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|3
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|36
|
8
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|3
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|
9
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|23
|9
|4
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|
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|4
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|25
|
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|7
|4
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|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
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|15-35
|13
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30 тур
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4
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