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Сегодня, 11:57

«Торпедо» обратилось в РПЛ с просьбой о переносе матча с «Уралом» на «Арену Химки»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» официально обратилось в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» с «Лужников» на резервный стадион — «Арену Химки», сообщает пресс-служба союза.

Сообщается, что связано это с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники».

Команда сообщает, что к следующей домашней игре поле будет полностью готово.

«Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч «Торпедо» состоится в Лужниках», — говорится в сообщении московской команды.

Встреча команд состоится 11 марта, начало — 14.00 мск.

Источник: https://t.me/premierliga/9102
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
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Краснодар – Динамо
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Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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Квинси Промес

Квинси Промес

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