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Судейство

Сегодня, 12:00

Каманцев: «Ведем переговоры с некоторыми федерациями, чтобы у наших судей были международные матчи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о возможной работе российских арбитров на турнирах в Азии и ближнем Востоке.

«Стран, где географически и юридически это возможно, не так много. Например, возникают вопросы с рабочими визами и так далее. У нас не так много возможных матчей, но, надеюсь, в этом году некоторое количество наших арбитров поработают зарубежом. Пока мы их не финализировали — нет четкой договоренности. Но надеемся, что матчи будут. Например, в Абу-Даби или в Саудовской Аравии. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми федерациями в рамках обменов, чтобы у наших судей были международные матчи. Это помогает расти. У нас есть ряд молодых арбитров, для которых это может быть даже важнее, чем для Сергея Карасева. Мы думаем обо всех наших судьях. Но повторюсь, этих матчей физически не так много», — сказал Каманцев «СЭ».

Арбитров из России перестали назначать на международные матчи и игры еврокубков в феврале 2022 года.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РФС
Павел Каманцев
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Радченко считает Семака лучшим тренером в истории «Зенита»
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
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Спартак – Факел
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