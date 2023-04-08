«Торпедо» — «Факел»: только на помощь врачей ушло больше четырех минут — Карасев добавил лишь две

В ходе первого тайма матча 22-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Факел» только на помощь врачей торпедовцам Олегу Кожемякину и Йорди Рейне, а также воронежцам Вячеславу Якимову и Евгению Морозову ушло больше четырех минут.

Были и другие временные потери. Несмотря на это, арбитр Сергей Карасев добавил всего две минуты.

Такое отношение судей ко времени и игре характерно для турнира в целом.