Агент Дивеева рассказал о состоянии здоровья футболиста

Агент Олег Еремин рассказал о состоянии здоровья игрока ЦСКА Игоря Дивеева.

«По деталям восстановления нужно разговаривать с медицинским штабом ЦСКА, они больше в курсе. Игорь уже вышел на замену в Кубке, так что положительные сдвиги есть. Но пока не могу сказать, когда он будет готов на все 100 процентов», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в матче 20-го тура против «Зенита» (1:0) — он получил повреждение косой мышцы живота.

В нынешнем сезоне Игорь Дивеев провел 15 матчей в составе ЦСКА, отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.