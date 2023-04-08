«Торпедо» — «Факел»: вратарь Бабурин вводил мяч от ворот 40 секунд. Куда смотрел Карасев?

На 10-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Факел» произошел эпизод, характерный для турнира: у футбола «украдено» время.

Торпедовский голкипер Егор Бабурин не торопился ввести мяч в игру ударом от ворот, чего-то ждал, долго примерялся, перенес мяч — и только спустя 40 секунд пробил.

Судья Сергей Карасев все это время «разминался» в центре поля, перемещаясь вдоль средней линии.