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Судейство

Сегодня, 14:26

«Торпедо» — «Факел»: вратарь Бабурин вводил мяч от ворот 40 секунд. Куда смотрел Карасев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 10-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Факел» произошел эпизод, характерный для турнира: у футбола «украдено» время.

Торпедовский голкипер Егор Бабурин не торопился ввести мяч в игру ударом от ворот, чего-то ждал, долго примерялся, перенес мяч — и только спустя 40 секунд пробил.

Судья Сергей Карасев все это время «разминался» в центре поля, перемещаясь вдоль средней линии.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
Факел

Егор Бабурин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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