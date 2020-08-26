Тони Шуньич: «Поначалу в матче с «Зенитом» не было уверенности, но повезло забить гол»

Защитник «Динамо» Тони Шуньич поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в 5-м туре Тинькофф-РПЛ (1:0). Футболист стал автором единственного мяча и был признан лучшим игроком встречи.

— Когда начали готовиться к «Зениту», сразу понял, что буду в стартовом составе, — сказал Шуньич в эфире «Матч премьер». — Сегодня изменили мы схему, сыграли в три защитника. У «Зенита» два хороших нападающих. Один навязывает борьбу, другой выбегает за спину, так что тренер правильно решил, выпустив три защитнка.

Поначалу у меня не было уверенности, потому что мало играл в последнее время. Но потом стало получше, мне повезло, забил гол и мы выиграли.