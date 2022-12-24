Дуймович: «В РПЛ есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе»

Бывший игрок сборной Хорватии и некоторых клубов РПЛ Томислав Дуймович считает, что некоторые российские футболисты в ближайшее время могут оказаться в топовых европейских чемпионатах.

«Несмотря на отстранение российского футбола от международных турниров, в РПЛ есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе. Надо подождать, и мы увидим футболистов РПЛ в европейских топ-лигах. Все согласятся со мной, что в Европе больше всего интересуются Арсеном Захаряном. Его цена растет, и все больше европейских клубов интересуются этим футболистом. Арсена на слуху у команд топовых лиг Европы и он может повторить судьбу Миранчука и Головина. Есть интерес и к Константину Тюкавину, который, может, не так ярко начал сезон, но уверен, что скоро в его игре придет стабильность. Он все еще всем покажет. В РПЛ достаточно и качественных легионеров. Меня восхищает игра Квинси Промеса за «Спартак». А латиноамериканцы и Ловрен из «Зенита»? Разве это не качественные футболисты?» — приводит слова Дуймовича Sport24.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В сентябре Россия сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.