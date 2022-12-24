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Сегодня, 12:04

Дуймович: «В РПЛ есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе»

Дуймович считает, что некоторые российские футболисты могут оказаться в европейских чемпионатах
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Хорватии и некоторых клубов РПЛ Томислав Дуймович считает, что некоторые российские футболисты в ближайшее время могут оказаться в топовых европейских чемпионатах.

«Несмотря на отстранение российского футбола от международных турниров, в РПЛ есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе. Надо подождать, и мы увидим футболистов РПЛ в европейских топ-лигах. Все согласятся со мной, что в Европе больше всего интересуются Арсеном Захаряном. Его цена растет, и все больше европейских клубов интересуются этим футболистом. Арсена на слуху у команд топовых лиг Европы и он может повторить судьбу Миранчука и Головина. Есть интерес и к Константину Тюкавину, который, может, не так ярко начал сезон, но уверен, что скоро в его игре придет стабильность. Он все еще всем покажет. В РПЛ достаточно и качественных легионеров. Меня восхищает игра Квинси Промеса за «Спартак». А латиноамериканцы и Ловрен из «Зенита»? Разве это не качественные футболисты?» — приводит слова Дуймовича Sport24.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В сентябре Россия сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-24-duymovich-v-rpl-yest-kachestvennyye-futbolisty-kotoryye-vostrebovany-v-yevrope
Томислав Дуймович
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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