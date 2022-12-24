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Камоцци считает, что переход в АФК — единственная для российского футбола возможность выжить

Виктория Кравченко
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Итальянский агент и экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я думаю, что переход в Азиатскую конфедерацию — единственная для российского футбола возможность выжить. Чем больше времени сборная России и клубы не могут выступают на международных соревнованиях, тем ниже падает уровень футбола в стране. Без международной практики будет все хуже и хуже с каждым годом. Если переход в АФК позволит России интегрироваться в мировой футбол, это станет спасением для РФС», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-perehod-v-afk-edinstvennaya-dlya-rossijskogo-futbola-vozmozhnost-vy-zhit/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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