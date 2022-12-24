Камоцци считает, что переход в АФК — единственная для российского футбола возможность выжить

Итальянский агент и экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я думаю, что переход в Азиатскую конфедерацию — единственная для российского футбола возможность выжить. Чем больше времени сборная России и клубы не могут выступают на международных соревнованиях, тем ниже падает уровень футбола в стране. Без международной практики будет все хуже и хуже с каждым годом. Если переход в АФК позволит России интегрироваться в мировой футбол, это станет спасением для РФС», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.