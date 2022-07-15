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Цорн — об Игнатьеве: «На меня он произвел позитивное впечатление»

Цорн рассказал, что думает об Иване Игнатьеве
Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий «Крыльев Советов» и «Краснодара» Иван Игнатьев находится на просмотре в московском клубе.

«Не секрет, что Игнатьев у нас четыре дня на базе. Сначала тестировали его индивидуально два дня, потом в общей группе. Хотим увидеть его состояние. Возможное подписание мы пока не обсуждали.

Его репутация? Мы учтем все аспекты, если будем подписывать контракт, чтобы не повредить налей репутации. Но на меня он произвел позитивное впечатление», — сказал Цорн.

 
Иван Игнатьев. Нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве»

В прошлом сезоне Игнатьев провел 14 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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