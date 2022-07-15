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Цорн заявил, что будет стремиться с «Локомотивом» стать чемпионом России

Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о целях, которые он хочет достичь с командой. Также поделился мнением о новом главном тренере Йозефе Циннбауэре.

«Сейчас в «Локомотиве» много молодых талантливых футболистов. Но с ними всеми нужно много работать. Это касается и всех остальных футболистов. Они должны понять требования к ним.

Я всегда хотел что-либо завоевать в любой команде. Такая же ситуация была в Южной Африке, где в первый же сезон удалось взять титул после долгой засухи. В «Локомотиве» тоже цели самые высокие. В России высокая конкуренция, много команд будет бороться за чемпионство и кубок. Будем идти неделю за неделей.

Йозеф — тренер, которому важен результат. Будем идти от матча к матчу», — сказал Цорн.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.

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