Цорн заявил, что будет стремиться с «Локомотивом» стать чемпионом России
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о целях, которые он хочет достичь с командой. Также поделился мнением о новом главном тренере Йозефе Циннбауэре.
«Сейчас в «Локомотиве» много молодых талантливых футболистов. Но с ними всеми нужно много работать. Это касается и всех остальных футболистов. Они должны понять требования к ним.
Я всегда хотел что-либо завоевать в любой команде. Такая же ситуация была в Южной Африке, где в первый же сезон удалось взять титул после долгой засухи. В «Локомотиве» тоже цели самые высокие. В России высокая конкуренция, много команд будет бороться за чемпионство и кубок. Будем идти неделю за неделей.
Йозеф — тренер, которому важен результат. Будем идти от матча к матчу», — сказал Цорн.
В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ростов
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10
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11
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12
|Урал
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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