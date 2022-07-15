Баринов: «Был интерес от «Валенсии», но я остаюсь в «Локомотиве»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об интересе со стороны «Валенсии».
«Я остаюсь в «Локомотиве». Слухи про меня были раздуты. С Гаттузо я не общался, но интерес от «Валенсии» был. От «Динамо» конкретного предложения нет. У меня действующий контракт, давайте закроем эту тему», — сказал Баринов.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отметил: «Буду рад, если слухи вокруг Баринова уйдут. Это никак не помогает нам в подготовке к сезону. Мы должны защищать наших футболистов».
В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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