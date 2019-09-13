РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Томас Цорн рассказал, будет ли «Спартак» искать вратаря после травмы Селихова

20:20
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в клубе не планируют подписывать нового голкипера после травмы Александра Селихова.

Вратарю предстоит операция на ахиллово сухожилие. Сроки восстановления в подобных случаях обычно составляют 7-8 месяцев.

— Селихов выбыл надолго. Вы планируете заявить вратаря-свободного агента до конца сентября?

— Нет. Работа с вратарями — это решения тренерского штаба, я не буду ему ничего диктовать. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир