Томас Цорн рассказал, будет ли «Спартак» искать вратаря после травмы Селихова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в клубе не планируют подписывать нового голкипера после травмы Александра Селихова.

Вратарю предстоит операция на ахиллово сухожилие. Сроки восстановления в подобных случаях обычно составляют 7-8 месяцев.

— Селихов выбыл надолго. Вы планируете заявить вратаря-свободного агента до конца сентября?



— Нет. Работа с вратарями — это решения тренерского штаба, я не буду ему ничего диктовать. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь