Томас Цорн рассказал, будет ли «Спартак» искать вратаря после травмы Селихова
20:20
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в клубе не планируют подписывать нового голкипера после травмы Александра Селихова.
Вратарю предстоит операция на ахиллово сухожилие. Сроки восстановления в подобных случаях обычно составляют 7-8 месяцев.
— Селихов выбыл надолго. Вы планируете заявить вратаря-свободного агента до конца сентября?
— Нет. Работа с вратарями — это решения тренерского штаба, я не буду ему ничего диктовать. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна — здесь
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