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Только у «Урала» и «Кубани» безвыигрышная серия с «Зенитом» хуже, чем у «Уфы»

19:25
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«Уфа» победила «Зенит» (1:0) в матче седьмого тура чемпионата России и прервала безвыигрышную серию в противостоянии с питерцами, которая составляла 10 встреч.

Только две команды не могли обыграть питерцев дольше. «Кубань» не смогла добиться успеха в 20 матчах с питерцами, «Урал» — в 16-ти.

Клубы, которым «Зенит» никогда не проигрывал в матчах чемпионата России, проведя больше двух игр (Кирилл Бурдаков)

Клуб

И

В

Н

П

М

О

Кубань

20

11

9

0

33-15

42

Урал

16

14

2

0

34-9

44

Волга

6

6

0

0

15-3

18

Тюмень

6

5

1

0

15-1

16

Луч-Энергия

6

5

1

0

17-3

16

Химки

6

5

1

0

19-6

16

Оренбург

5

5

0

0

9-2

15

Сокол

4

2

2

0

6-3

8

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