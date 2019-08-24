Только у «Урала» и «Кубани» безвыигрышная серия с «Зенитом» хуже, чем у «Уфы»
19:25
«Уфа» победила «Зенит» (1:0) в матче седьмого тура чемпионата России и прервала безвыигрышную серию в противостоянии с питерцами, которая составляла 10 встреч.
Только две команды не могли обыграть питерцев дольше. «Кубань» не смогла добиться успеха в 20 матчах с питерцами, «Урал» — в 16-ти.
Клубы, которым «Зенит» никогда не проигрывал в матчах чемпионата России, проведя больше двух игр (Кирилл Бурдаков)
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Кубань
|
20
|
11
|
9
|
0
|
33-15
|
42
|
Урал
|
16
|
14
|
2
|
0
|
34-9
|
44
|
Волга
|
6
|
6
|
0
|
0
|
15-3
|
18
|
Тюмень
|
6
|
5
|
1
|
0
|
15-1
|
16
|
Луч-Энергия
|
6
|
5
|
1
|
0
|
17-3
|
16
|
Химки
|
6
|
5
|
1
|
0
|
19-6
|
16
|
Оренбург
|
5
|
5
|
0
|
0
|
9-2
|
15
|
Сокол
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6-3
|
8
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