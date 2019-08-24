Только у «Урала» и «Кубани» безвыигрышная серия с «Зенитом» хуже, чем у «Уфы»

«Уфа» победила «Зенит» (1:0) в матче седьмого тура чемпионата России и прервала безвыигрышную серию в противостоянии с питерцами, которая составляла 10 встреч.

Только две команды не могли обыграть питерцев дольше. «Кубань» не смогла добиться успеха в 20 матчах с питерцами, «Урал» — в 16-ти.

Клубы, которым «Зенит» никогда не проигрывал в матчах чемпионата России, проведя больше двух игр (Кирилл Бурдаков)